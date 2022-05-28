Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
KAMU HABERLERİ 28.05.2022, 18:51
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
Röportaj & Söyleşi Tümü
27
açık
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|36
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|36
|62
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|36
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|36
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|36
|45
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|35
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|38
|23
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|22
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|38
|86
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|71
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|35
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