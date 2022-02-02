Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar fragman dizi abd korona corona
Can Yoldaşım 189. Bölüm Fragmanı - 4 Şubat Cuma
Can Yoldaşım 189. Bölüm Fragmanı...
Kuruluş Osman 81.Bölüm Fragmanı- 9 Şubat Çarşamba
Kuruluş Osman 81.Bölüm Fragmanı- 9...
Güldür Güldür Show 292.Bölüm Fragmanı- 5 Şubat Cumartesi
Güldür Güldür Show 292.Bölüm Fragmanı-...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 104. Bölüm Fragmanı
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 104. Bölüm...

Ordu-Giresun Havalimanı'nda kiralama ihalesi yapılacak

Ordu-Giresun Havalimanı'nda kiralama ihalesi yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Ordu-Giresun Havalimanı terminal binası zemin katında büfe ve hediyelik eşya satış alanı 1 yıllığına kiraya verilecek.
Söz konusu ticari alanlara ait sözleşme taslakları ve ihale şartnameleri DHMİ Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığı ile Ordu-Giresun Havalimanı Müdürlüğü'nden 250 TL karşılığında temin edilebilir. İhaleler 17 Şubat 2022 tarihinde DHMİ Ordu-Giresun Havalimanı Müdürlüğü'nde yapılacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.