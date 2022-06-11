Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
KAMU HABERLERİ 11.06.2022, 21:43
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin B fıkrasına göre Üniversitemize bağlı il ve ilçelerdeki birimlerde istihdam edilmek üzere yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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