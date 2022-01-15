Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona türkiye salgın
Lider Trabzonspor, Sivas'ta hız kesti
Lider Trabzonspor, Sivas'ta hız kesti
Kur korumalı mevduat hesabı 131 milyar TL'yi aştı
Kur korumalı mevduat hesabı 131...
Bazı alanlarda PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
Bazı alanlarda PCR testi zorunluluğu...
3-5 yaş grubunda okullaşma oranı yüzde 48'e yükseldi
3-5 yaş grubunda okullaşma oranı...

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitenin aşağıda belirtilen birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile Giriş  Sınavlarına  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik”in  ilgili  hükümleri  uyarınca öğretim görevlileri alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.