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Nişantaşı Üniversitesinden akademik personel alım ilanı

Nişantaşı Üniversitesinden akademik personel alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Nişantaşı Üniversitesi, Fakülte-Yüksekokul-Meslek Yüksekokulu  bölüm  ve  programlarına  2547  sayılı  Kanun'un ilgili maddelerine göre öğretim elemanları alacak. 101 akademik personel kadrosu için son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Başvurular elden veya posta yoluyla Nişantaşı Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına  yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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