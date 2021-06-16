Nişantaşı Üniversitesi 146 Akademik Personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Nişantaşı Üniversitesi'nin ilanda belirtilen Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu bölüm ve programlarına 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri hükümlerince öğretim elemanları alınacak Müracaatlar elden veya posta yoluyla, yukarıda belirtilen ilgili adrese yapılacak olup süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ