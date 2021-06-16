Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar salgın survivor koronavirüs korona corona
Milliler ikinci maçında Galler'e yenildi
Milliler ikinci maçında Galler'e yenildi
Kovid-19'la mücadelede son 24 saatte 1 milyon 447 bin 846 doz aşı uygulandı
Kovid-19'la mücadelede son 24 saatte...
35 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız için de aşı randevularını açıyoruz
35 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız...
AA Marmara Denizi dibindeki yoğun müsilajın son durumunu görüntüledi
AA Marmara Denizi dibindeki yoğun...

Nişantaşı Üniversitesi 146 Akademik Personel alıyor

Nişantaşı Üniversitesi 146 Akademik Personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Nişantaşı Üniversitesi'nin ilanda belirtilen Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu bölüm ve programlarına 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri hükümlerince öğretim elemanları alınacak Müracaatlar elden veya posta yoluyla, yukarıda belirtilen ilgili adrese yapılacak olup süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.