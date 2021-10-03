Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona salgın BEEO Propolis Kurucusu ve Genel Müdürü Aslı Elif Tanuğur Samancı
Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı 2060'ta Avrupa seviyesine gelecek
Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı 2060'ta...
Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon rakamları açıklandı
Japonya Başbakanlığına Kişida Fumio seçildi
Japonya Başbakanlığına Kişida Fumio seçildi
Kovid-19 vakaları 50 ilde 100 bin kişide 200'ü aştı
Kovid-19 vakaları 50 ilde 100...

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 13 öğretim üyesi alacak

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 13 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitenin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği  ile  Yükseköğretim  Kurulu  Başkanlığı’nca  onaylanan  Niğde  Ömer  Halisdemir  Üniversitesi  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.