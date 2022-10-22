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İnfaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına yönelik terör saldırısının faillerinden Gündoğdu yakalandı
Niğde Merkez'de 6.736 m² arsa ve üzerindeki yapılar icradan satılıktır
KAMU HABERLERİ 22.10.2022, 16:36
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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Yeni Gün Gazetesi - 22.10.2022 Manşeti
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|İkindi
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|Akşam
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|Yatsı
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|10
|21
|2. Fenerbahçe
|9
|20
|3. Başakşehir
|9
|20
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Konyaspor
|10
|18
|6. Trabzonspor
|10
|18
|7. Galatasaray
|9
|17
|8. Kayserispor
|10
|16
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Kasımpaşa
|10
|13
|11. Alanyaspor
|10
|12
|12. Sivasspor
|10
|10
|13. Antalyaspor
|10
|10
|14. Karagümrük
|9
|9
|15. Giresunspor
|9
|8
|16. İstanbulspor
|10
|8
|17. Ankaragücü
|9
|7
|18. Hatayspor
|9
|7
|19. Ümraniye
|9
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|10
|21
|2. Pendikspor
|9
|18
|3. Keçiörengücü
|10
|18
|4. Boluspor
|8
|15
|5. Bodrumspor
|9
|17
|6. Manisa FK
|9
|15
|7. Sakaryaspor
|10
|15
|8. Rizespor
|9
|13
|9. Samsunspor
|9
|13
|10. Tuzlaspor
|9
|12
|11. Bandırmaspor
|8
|12
|12. Erzurumspor
|8
|9
|13. Altınordu
|8
|9
|14. Adanaspor
|9
|8
|15. Göztepe
|8
|8
|16. Altay
|9
|7
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|9
|6
|19. Denizlispor
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|10
|27
|2. M.City
|10
|23
|3. Tottenham
|11
|23
|4. Chelsea
|10
|20
|5. M. United
|10
|19
|6. Newcastle
|11
|18
|7. Liverpool
|10
|16
|8. Brighton
|10
|15
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|11
|15
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|11
|14
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|10
|13
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|11
|13
|13. West Ham United
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|11
|14. Southampton
|11
|11
|15. Everton
|11
|10
|16. Leeds United
|10
|9
|17. Aston Villa
|11
|9
|18. Wolves
|11
|9
|19. Leicester City
|11
|8
|20. Nottingham Forest
|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|10
|28
|2. Barcelona
|10
|25
|3. Real Sociedad
|10
|22
|4. Atletico Madrid
|10
|20
|5. Real Betis
|10
|20
|6. Athletic Bilbao
|10
|18
|7. Osasuna
|10
|16
|8. Valencia
|10
|15
|9. Villarreal
|10
|15
|10. Rayo Vallecano
|10
|12
|11. Real Valladolid
|10
|11
|12. Sevilla
|10
|10
|13. Almeria
|10
|10
|14. Celta Vigo
|10
|10
|15. Mallorca
|10
|9
|16. Espanyol
|10
|9
|17. Getafe
|10
|9
|18. Girona
|10
|8
|19. Cadiz
|10
|7
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|10
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