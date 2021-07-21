Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs salgın corona survivor korona
Türkiye'de 8 bin 151 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 59 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 8 bin 151 kişinin...
Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li...
Vatandaşları rahatsız eden sivrisinekler İstanbul'un farklı ilçelerinde de görülmeye başladı
Vatandaşları rahatsız eden sivrisinekler İstanbul'un...
Bayram tatilinin beşinci gününde meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi öldü, 28 kişi yaralandı
Bayram tatilinin beşinci gününde meydana...

Niğde İli Yıldıztepe Belediye Başkanlığı Memur alım ilanı

Niğde İli Yıldıztepe Belediye Başkanlığı Memur alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Yıldıztepe Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.