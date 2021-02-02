Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona Kanal 7 Emanet Dizisi 67. Bölüm corona İpek Demir
Türkiye'de 7 bin 795 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 120 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 7 bin 795 kişinin...
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal...
Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açık
Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı...
İzmir'de şiddetli yağışın yol açtığı zarar büyüyor
İzmir'de şiddetli yağışın yol açtığı...
Gözaltına alınan 159 şüpheliden 102'si Boğaziçi Üniversitesinde okumuyor
Gözaltına alınan 159 şüpheliden 102'si...

Namık Kemal Üniversitesi 40 sözleşmeli personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan. gov.tr’de yer alan duyuruya göre.Namık Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesine (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere ilanda belirtilen pozisyonlara toplam 40 (kırk) adet sözleşmeli personel alınacak.

Namık Kemal Üniversitesi 40 sözleşmeli personel alıyor

Personel alımına ilişkin esaslar, başvuruda istenilen belgeler, aranan özel-genel şartlar ve diğer ayrıntılar için TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.