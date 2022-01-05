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Muş Alparslan Üniversitesi 50 sözleşmeli personel alacak

Muş Alparslan Üniversitesi 50 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitemizde  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunun  4’üncü  maddesinin  (B)  fıkrasına  göre  istihdam  edilmek  ve  giderleri  Özel  Bütçeden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek  2’nci  maddesinin  (b)  fıkrasına  göre  aşağıda  belirtilen  unvanlarda  Lisans,  Ön  Lisans  ve  Ortaöğretim  için  2020  yılı  KPSS  (B)  grubu  puan  sırası  esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın toplam 50 (elli) adet sözleşmeli personel alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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