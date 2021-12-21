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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 4 Araştırma Görevlisi ve 3 Öğretim Görevlisi alıyor

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 4 Araştırma Görevlisi ve 3 Öğretim Görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına personel alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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