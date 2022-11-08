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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin dünyanın en gelişmiş ilk 10 ülkesi arasındaki yerini alması için mücadele ediyoruz
Muğla Kavaklıdere'de tarım arazisi icradan satılıktır
KAMU HABERLERİ 08.11.2022, 19:53
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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