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Muğla genelinde iş yerleri kiraya verilecek

Muğla genelinde iş yerleri kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı mülkiyetinde bulunan 98 adet taşınmaz kiraya verilecek. Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Köyceğiz, Marmaris, Menteşe, Milas, Ortaca, Seydikemer, Ula ve Yatağan'da bulunan iş yeri nitelikli taşınmazların kiralama ihalesi, 17 Şubat 2022 tarihinde Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde bulunan Çok Amaçlı Salon’da İhale Komisyonu huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacak.

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