Muğla'da deniz ulaşımı ihalesi yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticaret İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altında bulunan 1 adet deniz yolu toplu ulaşım hattı ve 27 adet deniz taksi plakası 13 Nisan 2022 Çarşamba günü düzenlenecek ihale ile kiraya verilecek.

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