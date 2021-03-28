Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs yılmaz terzioğlu (oyuncu) euro alış fiyatı uludağ ekonomi zirvesi başladı korona
Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 58 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 29...
Türkiye-Letonya maçına yüzde 15 kapasite oranında seyirci alınacak
Türkiye-Letonya maçına yüzde 15 kapasite...
SGK prim yapılandırmasının ilk ödemesi için son tarih 31 Mart
SGK prim yapılandırmasının ilk ödemesi...
Ermenistan Başbakanı Paşinyan nisanda istifa edeceğini açıkladı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan nisanda istifa...

Muğla Büyükşehir Belediyesi 171 itfaiye eri ve zabıta memuru alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 171 itfaiye eri ve zabıta memuru alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre,  Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.