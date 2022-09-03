Muğla Bodrum'da devre mülk tesis edilmiş taşınmaz icradan satılacaktır

KAMU HABERLERİ 03.09.2022, 22:04
Muğla Bodrum'da devre mülk tesis edilmiş taşınmaz icradan satılacaktır

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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