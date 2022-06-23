Mudanya Belediyesi Yıldıztepe Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezini kiraya verecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Mudanya Belediye Başkanlığı mülkiyetinde bulunan Yıldıztepe Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezinin 1. etabı, 4 Temmuz 2022 tarihinde saat 15.00'te kapalı teklif usulü ile 10 yıllığına kiraya verilecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ