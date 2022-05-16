MTA Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel alacak
KAMU HABERLERİ 16.05.2022, 20:53
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre istihdam edilmek üzere 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 70 sözleşmeli personel alacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
Röportaj & Söyleşi Tümü
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|2. Fenerbahçe
|37
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|37
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|37
|20
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|O
|P
|1. Ankaragücü
|35
|67
|2. Ümraniye
|35
|67
|3. Bandırmaspor
|35
|61
|4. İstanbulspor
|35
|59
|5. Erzurumspor
|35
|58
|6. Eyüpspor
|35
|54
|7. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|8. Tuzlaspor
|35
|49
|9. Samsunspor
|35
|48
|10. Gençlerbirliği
|35
|48
|11. Keçiörengücü
|35
|48
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|35
|47
|13. Denizlispor
|35
|46
|14. Altınordu
|35
|45
|15. Adanaspor
|35
|45
|16. Bursaspor
|35
|41
|17. Kocaelispor
|35
|41
|18. Menemen Belediyespor
|35
|38
|19. Balıkesirspor
|35
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|37
|90
|2. Liverpool
|36
|86
|3. Chelsea
|36
|70
|4. Tottenham
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|68
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|56
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|37
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|36
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|10. Brighton
|37
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|11. Brentford
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|46
|12. Crystal Palace
|36
|45
|13. Aston Villa
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|44
|14. Newcastle
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|44
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|40
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|36
|36
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|37
|35
|18. Burnley
|36
|34
|19. Watford
|37
|23
|20. Norwich City
|37
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|37
|85
|2. Barcelona
|37
|73
|3. Atletico Madrid
|37
|68
|4. Sevilla
|37
|67
|5. Real Betis
|37
|64
|6. Real Sociedad
|37
|62
|7. Villarreal
|37
|56
|8. Athletic Bilbao
|37
|55
|9. Osasuna
|37
|47
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|37
|46
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|37
|45
|12. Rayo Vallecano
|37
|42
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|37
|41
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|37
|39
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|37
|39
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|37
|37
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|37
|36
|18. Cadiz
|37
|36
|19. Levante
|37
|32
|20. Deportivo Alaves
|37
|31