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MSB Müfettiş Yardımcısı alacak

MSB Müfettiş Yardımcısı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere “Millî Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği” hükümlerine göre Genel İdari Hizmetler sınıfından 9’uncu dereceli 20 Müfettiş Yardımcısı alımı amacıyla giriş sınavı yapılacak. Müfettiş Yardımcılığı kadrolarına alınacak personel Milli Savunma Bakanlığı merkez teşkilatında (Ankara) görev yapacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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