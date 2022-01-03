Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığında istihdam edilmek üzere “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu” ile “Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre personel temini yapılacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ