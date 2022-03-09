Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'ndan Koruma ve Güvenlik Görevlisi alacak
KAMU HABERLERİ 09.03.2022, 20:55
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nda görevlendirilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın ilgili maddelerine göre sözleşmeli statüde 30 Koruma ve Güvenlik Görevlisi alınacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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