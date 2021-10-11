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Milli Eğitim Bakanlığından personel alım ilanı

Milli Eğitim Bakanlığından personel alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Milli Eğitim Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ilgili maddeleri uyarınca Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli fizyoterapist pozisyonunda 260, sözleşmeli destek personeli pozisyonunda (aşçı, aşçı yardımcısı) ise 5.872 personel istihdam edecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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