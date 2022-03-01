Milli Eğitim Bakanlığı fizyoterapist ve aşçı alımı yapacak
KAMU HABERLERİ 01.03.2022, 22:14
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Milli Eğitim Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 63 sözleşmeli fizyoterapist pozisyonu ile 1.588 sözleşmeli destek personeli pozisyonuna (aşçı, aşçı yardımcısı) personel alımı yapacak.
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