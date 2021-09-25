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​​​​​​​Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleştirecek

​​​​​​​Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleştirecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda görev almak üzere 14 bin 961 sözleşmeli öğretmen atanacak. Öğretmen alımına ilişkin branş ve kontenjan dağılımı yapıldı. Bu kapsamda, en fazla atama yapılacak ilk 3 branş sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1.755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve 1.302 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği oldu. Bunun yanı sıra öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her birine kontenjan verildi. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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