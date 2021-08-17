Millî Eğitim Bakanlığı 5 adet okul yaptıracak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi Avrupa Birliği desteği ve Dünya Bankası aracılığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanmaktadır. Söz konusu proje kapsamında Adana ve İzmir illerinde toplam 5 okul ve eklentileri yapımı işi ihalesi bir paket altında gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü, istekli firmaları belirtilen inşaat sözleşme paketi kapsamındaki eğitim yapılarının anahtar teslimi götürü bedel yeniden yapım işleri için Dünya Bankasının satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding – NCB) yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet ediyor.

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