Meyve Suyu Konsantresi, Salça-Domates Suyu Üretim Tesisi Kurulumu İşi İhale Edilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, S.S. Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK) Meyve Suyu Konsantresi-Salça- Domates Suyu Üretim Tesisi kurulumu için ihaleye çıkıyor. İşin kapsamı şartname konu başlıklarında belirtilen 200/Ton/ Gün Hammadde İşlemeli Meyve Suyu Konsantresi-Salça- Domates Suyu Üretim Tesisi’ne ilişkin genel teknik özellikleri, temin koşullarını, kurulum, montaj ve devreye alınmasını, işletme ve kurulum sonrası sağlanacak teknik destek hizmetlerini ve diğer ilgili koşulları içermektedir.

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