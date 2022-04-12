Metrobüs hattındaki reklam alanları kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mülkiyeti, hüküm ve tasarrufu altında bulunan Beylikdüzü Son Durak - Söğütlüçeşme (Kadıköy) Metrobüs hattı duraklarında yer alan 886 adet raket tipi reklam uygulamaları 3 yıl süre ile işletmeye verilecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ