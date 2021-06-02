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Metrobüs dış cephe alanları reklam için kiraya verilecek

Metrobüs dış cephe alanları reklam için kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından 650 adet solo otobüs ve 100 adet metrobüs olmak üzere toplam 750 aracının dış cephe giydirme alanları reklam alanı olarak kiraya verilecek.
 İsteklilerin, Kamu veya Özel sektörde en az 5 yıl süre ile otobüs reklam kaplama faaliyeti alanında çalışma yaptıklarına dair referans mektubunu veya sözleşmeyi teklifleri ile birlikte sunmaları gerekmektedir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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