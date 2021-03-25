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Metro ve Ankaray istasyonlarında bulunan iş yerleri ihaleyle kiraya verilecek

Metro ve Ankaray istasyonlarında bulunan iş yerleri ihaleyle kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü tarafından metro ve Ankaray istasyonlarının muhtelif alanlarında bulunan 10 iş yeri ihaleyle kiraya verilecek. İlandaki listede belirtilen kiraya verilecek olan iş yerlerinin büyüklüğü, muhammen bedelleri ve ihaleye katılım şartlarıyla ilgili  Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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