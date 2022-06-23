Mersin Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Mersin Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversitenin Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği ve Mersin merkez ve ilçelerinde bulunan kampüslerinde istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 44 Sözleşmeli Personel istihdam edecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ