Mersin Üniversitesi Akademik Personel Alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Mersin Üniversitesine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 24. ve 26. maddeleri ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca 69 Öğretim Üyesi alınacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ