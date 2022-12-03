Mersin Tarsus'ta 109 m² 3+1 daire icradan satılacak

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre,Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup taşınmazın görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/1802 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ