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Mersin Silifke'de 4.033 m² tarla mahkemeden satılacak (çoklu satış)

KAMU HABERLERİ 15.11.2022, 21:44
Mersin Silifke'de 4.033 m² tarla mahkemeden satılacak (çoklu satış)

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre,, Ortaklığın Giderilmesi davası sonucunda verilen karardan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/11 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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