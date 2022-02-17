Mersin genelinde işyerleri kiraya verilecek
KAMU HABERLERİ 17.02.2022, 22:58 Nevzat Soysal
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin merkez ve ilçelerinde bulunan 77 adet taşınmazı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı kiraya verecek. İhale şartname ve ekleri Mersin Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Kira ve Tahsis Şube Müdürlüğü'nden ücretsiz görebilir. İhale Mersin Büyükşehir Belediyesi zemin kat toplantı salonunda 9 ve 16 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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