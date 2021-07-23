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Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 20 memur alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 20 memur alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Mersin  Su  ve  Kanalizasyon  İdaresi  Genel  Müdürlüğü  bünyesinde,  657  sayılı  Devlet Memurları   Kanunu’na   tabi   olarak   istihdam   edilmek   üzere;   “Mahalli   İdarelere   İlk   Defa Atanacaklara  Dair  Sınav  ve  Atama  Yönetmeliği”  hükümlerine  göre  aşağıda  unvanı,  sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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