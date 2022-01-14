Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Grafiti Çiğdem Ulubaş Yozgat Boğazlıyanda çimento fabrikası corona korona
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson...
Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk hizmete girdi
Test ve Eğitim Gemisi TCG...
Türkiye ve Ermenistan, müzakereleri tam normalleşme hedefiyle ön şartsız sürdürecek
Türkiye ve Ermenistan, müzakereleri tam...
Türkiye genelinde 20 bin 843 köpek kayıt altına alındı
Türkiye genelinde 20 bin 843...

Mersin Büyükşehir Belediye helikopter satacak

Mersin Büyükşehir Belediye helikopter satacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Mersin Büyükşehir Belediyesi, mülkiyetindeki helikopteri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre kapalı teklif usulü ile satacak. İhale, 16 Şubat 2022 tarihinde Çankaya Mahallesi Atatürk Caddesi No:19 Akdeniz adresindeki Mersin Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilecek. Helikopter satış ihalesinde muhammen bedel 1 milyon 480 bin dolar olarak açıklandı. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.