Mersin Büyükşehir Belediye helikopter satacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Mersin Büyükşehir Belediyesi, mülkiyetindeki helikopteri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre kapalı teklif usulü ile satacak. İhale, 16 Şubat 2022 tarihinde Çankaya Mahallesi Atatürk Caddesi No:19 Akdeniz adresindeki Mersin Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilecek. Helikopter satış ihalesinde muhammen bedel 1 milyon 480 bin dolar olarak açıklandı. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ