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Mersin Bozyazı'da icradan satılık 4 katlı otel

Mersin Bozyazı'da icradan satılık 4 katlı otel

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Anamur İcra Dairesi tarafından Mersin'in Bozyazı ilçesindeki 350 Ada, 4 Parsel, Bozyazı Mahallesi, parsel üzerinde betonarme karkas sistemde inşa edilmiş zemin kat+asma kat üzeri 4 katlı betonarme otel ve arsası satışı çıkarılıyor. İhale açık artırma suretiyle yapılacak olup birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecek. Ayrıntılari için TIKLAYINIZ

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