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İçişleri Bakanı Soylu: 12 Kasım günü saat 18.57'de ülke genelinde 'Çök, kapan ve tutun' tatbikatımız var
Mersin Akdeniz'de 392 m² avlulu prefabrik ev mahkemeden satılıktır
KAMU HABERLERİ 01.11.2022, 22:54
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/50 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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