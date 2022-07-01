Merkezi Finans ve İhale Birimi Uzman Alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi 8 Uzman istihdam edecek. Merkezi Finans ve İhale Birimi Personel Yönetmeliği hükümleri uyarınca 8 adet Uzman Personel pozisyonu için 08 Ağustos-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında Giriş ve Seçme Sınavı gerçekleştirilecek.

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