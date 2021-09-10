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Merkez Bankası'ndan Uzman Yardımcısı alım ilanı

Merkez Bankası'ndan Uzman Yardımcısı alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bilişim alanında görev yapmak üzere 40 Uzman Yardımcısı alımı yapacak. Kadroya başvurmak için en az dört yıllık eğitim veren Türkiye veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarının bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, endüstri mühendisliği, işletme mühendisliği programlarında lisans eğitimini tamamlamış olma şartı aranıyor. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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