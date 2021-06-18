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Menderes Gümüldür'de C tipi mesire alanı 10 yıllığına kiraya verilecek

Menderes Gümüldür'de C tipi mesire alanı 10 yıllığına kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Menderes Orman İşletme Müdürlüğü, Menderes Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 231 - 232 No.’lu bölme içerisinde kalan Ziyarettepe C Tipi Mesire Yeri işletme hakkını 10 yıl süreyle kiraya veriyor. İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile “Mesire Yerleri Yönetmelik”in 10-c maddesi uyarınca Kapalı teklif (Artırma) usulü ile yapılacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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