Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Menderes Orman İşletme Müdürlüğü, Menderes Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 231 - 232 No.’lu bölme içerisinde kalan Ziyarettepe C Tipi Mesire Yeri işletme hakkını 10 yıl süreyle kiraya veriyor. İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile “Mesire Yerleri Yönetmelik”in 10-c maddesi uyarınca Kapalı teklif (Artırma) usulü ile yapılacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
Menderes Gümüldür'de C tipi mesire alanı 10 yıllığına kiraya verilecek
18 Haziran 2021 Cuma 23:21