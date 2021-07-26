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Melikgazi Belediyesi 33 Adet Konut ve İşyerini Satışa Çıkardı

Melikgazi Belediyesi 33 Adet Konut ve İşyerini Satışa Çıkardı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait 4 adet büro, 7 adet işyeri ve 22 adet dairenin ihaleyle satışı yapılacak. İhale 3 Ağustos 2021 Salı günü saat 16.00’da Belediye Tiyatro Salonunda yapılacak. İhale Şşartnamesi, Melikgazi Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nden, www.melikgazi.bel.tr internet sayfasından ve yapılı taşınmazlar ile ilgili bilgiler Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nden temin edilebilecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
 

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