Melikgazi Belediye Başkanlığı'ndan daire satış ihalesi
KAMU HABERLERİ 31.05.2022, 21:52
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Kayseri Melikgazi Belediye Başkanlığı mülkiyetindeki 31 adet daire, 15 Haziran 2022 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulüyle satılacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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