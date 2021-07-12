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Marmaray, Başkentray ve YHT Hatlarındaki Reklam Alanları Kiraya Verilecek

Marmaray, Başkentray ve YHT Hatlarındaki Reklam Alanları Kiraya Verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, TCDD’ye ait Marmaray, Başkentray ve YHT hatlarındaki muhtelif alanların reklam amaçlı işletilmek üzere üçüncü şahıslara kiralanması işi kapalı teklif usulüne göre ihale edilecek. İhale, 10 Ağustos 2021 tarihinde saat 14.00’te T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Taşınmaz İhale Komisyonunca gerçekleştirilecek. İhale konusu kiralama işi için yer teslim tarihinden itibaren 10 yıllık sözleşme yapılacak. İhaleye yerli istekliler katılabilecek. Ayrıntılar için  TIKLAYINIZ
 

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