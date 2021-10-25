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Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Marmara Üniversitesi, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2'inci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel istihdam edecek. Büro Personeli, Destek Personeli, Avukat, Hemşire, Psikolog, Tabip ve Teknisyen kadrolarına başvurmak isteyenlerin, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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