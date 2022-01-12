Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona koronavirüs korona kookheon Melisa Özmen
Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacak
Bundan böyle PCR testi yalnızca...
Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda HÜRJET için seri üretim kararı
Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda...
Türkiye'de 77 bin 722 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 145 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 77 bin 722 kişinin...
NATO-Rusya görüşmesi somut sonuç olmadan tamamlandı
NATO-Rusya görüşmesi somut sonuç olmadan...

Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, 4 (dört) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.