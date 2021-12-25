Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona salgın Nebiha Bacıoğlu
Galatasaray'da 7 haftalık galibiyet hasreti bitti
Galatasaray'da 7 haftalık galibiyet hasreti...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te işçilerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te işçilerle bir...
Kalabalık illerimizde görülen yeni vakaların yüzde 10'undan fazlası Omicron kaynaklı
Kalabalık illerimizde görülen yeni vakaların...
Türkiye'nin sosyal ağ kullanım oranı yüzde 82,8 gibi yüksek bir seviyede
Türkiye'nin sosyal ağ kullanım oranı...

Marmara Üniversitesi 86 öğretim üyesi alacak

Marmara Üniversitesi 86 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, İktisat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme  Fakültesi,  Mühendislik  Fakültesi,  Sağlık  Bilimleri  Fakültesi,  Sağlık  Hizmetleri  Meslek  Yüksekokulu,  Spor  Bilimleri  Fakültesi,  Teknik  Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknoloji Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokuluna aşağıda belirtilen Bölüm, Anabilim Dalı ve Programlarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.