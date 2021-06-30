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Marmara Üniversitesi 70 Öğretim Üyesi İstihdam Edecek

Marmara Üniversitesi 70 Öğretim Üyesi İstihdam Edecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Marmara Üniversitesine 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversite Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacak.
İlan metninde belirtilen şartları taşıyan adayların başvurularını ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde www.marmarapersis.com adresi üzerinden online olarak yapmaları gerekmektedir.

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