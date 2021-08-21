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Marmara Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak

Marmara Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre,  Üniversitenin Mimarlık ve Tasarım Fakültesine aşağıda belirtilen Bölüm,  Anabilim Dalı  ve Programlarına 2547 sayılı  Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve  Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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